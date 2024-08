Temperaturen von über 30 Grad - und dann fällt das Trinkwasser aus. Genau das ist in Wilhelmshaven passiert. Nun tagt der Krisenstab.

Kein Wasser in Wilhelmshaven: Zehntausende betroffen

In Wilhelmshaven ist das Wasser knapp. (Symbolbild)

Wilhelmshaven (dpa/lni)- Störungen im Wassernetz haben für einen Ausfall des Trinkwassers im gesamten Stadtgebiet Wilhelmshaven gesorgt. Mehr als 45.000 Haushalte waren am Nachmittag betroffen, wie die Stadt Wilhelmshaven mitteilte. Der Trinkwasserversorger habe aber schon nach kurzer Zeit erste Schäden behoben. Die Stadt ging davon aus, dass die Reparaturen bis in die Abendstunden dauerten. Grund für die Störungen seien Schäden an Wasserleitungen, die während laufender Bauarbeiten entstanden sind. Die Stadt bat Bewohnerinnen und Bewohner, auf Waschmaschine, Geschirrspüler und Rasensprenger zu verzichten - mit dem im Netz noch vorhandenen Wasser solle sparsam umgegangen werden.