RB Leipzig räumt seinen Kader auf. Wechselkandidat André Silva zieht es nicht zu Werder, sondern nach Elche.

Leipzig - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den Transferpoker um Wunschstürmer André Silva verloren. Der Portugiese wechselt mit sofortiger Wirkung von Ligakontrahent RB Leipzig zum spanischen Erstliga-Aufsteiger FC Elche. Das gaben die Leipziger bekannt. Einzelheiten zu den Vertragsdetails wurden nicht veröffentlicht. Dem Vernehmen nach soll die Ablöse 1,5 Millionen Euro hoch sein.

Der 29 Jahre alte Angreifer war im Sommer 2021 für rund 23 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt nach Leipzig gewechselt und wurde in der Rückrunde der vergangenen Saison an Bremen verliehen. Werder wollte Silva in diesem Sommer gern fest verpflichten. Die Verhandlungen zogen sich aber über Wochen ergebnislos hin.

Nach den Abgängen von Marvin Ducksch (Birmingham City) und Oliver Burke (Union Berlin) suchen die Bremer dringend einen neuen Stürmer. Ein Kandidat ist der Österreicher Michael Gregoritsch vom SC Freiburg. Einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge hat der neue Trainer Horst Steffen aber Bedenken, ob der 31-Jährige zu der von ihm favorisierten Spielweise passt.