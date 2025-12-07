Auf Schnee müssen die Menschen in Berlin und Brandenburg vorerst verzichten. Denn die Temperaturen steigen bis in den zweistelligen Bereich.

Berlin/Potsdam - Bewölkt und mild wird das Wetter in Berlin und Brandenburg. Zeitweise fällt dazu leichter Regen, am Nachmittag und Abend bleibt es länger trocken, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen erreichen milde 7 Grad in der Prignitz und bis zu 10 Grad im Fläming.

In der Nacht zum Montag zieht in der zweiten Hälfte Regen von West nach Ost durch die Länder, dabei kühlt es ab auf 7 bis 3 Grad. Der Montag startet mit Wolken und Regen, vormittags zieht dieser Richtung Polen ab. Danach lockert es auf und bleibt trocken. Die Temperaturen steigen noch weiter als am Vortag und erreichen 10 und 14 Grad.

Bedeckt und regnerisch wird die Nacht zum Dienstag, dabei sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte zwischen 10 und 8 Grad. Die dichten Wolken bleiben am Dienstag am Himmel, gegen Nachmittag regnet es gebietsweise dazu. Weiterhin ist es sehr mild mit maximal 10 bis 13 Grad.