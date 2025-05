Der Arbeitsmarkt in Brandenburg stagniert. Eine Frühjahrsbelebung ist laut Bundesagentur für Arbeit nicht festzustellen.

„Keine Aufbruchstimmung“ auf Arbeitsmarkt in Brandenburg

In Brandenburg gab es im Mai wenig Dynamik am Arbeitsmarkt. (Archivbild)

Berlin - Der im Frühjahr übliche Aufschwung am Arbeitsmarkt ist in Brandenburg ausgeblieben. Im Mai waren 85.885 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Berlin mitteilte. Das waren lediglich 517 Arbeitslose weniger als im April.

Die Arbeitslosenquote lag bei 6,3 Prozent - 0,3 Prozentpunkte über dem Niveau vom Mai 2024 und 0,1 Punkte unter dem des Vormonats. Die Bundesagentur griff für die Erhebung auf Daten zurück, die zum 13. Mai vorlagen.

„Ein minimaler Rückgang um gut 500 Arbeitslose in Brandenburg im

Vergleich zum Vormonat April 2025 reicht nicht aus, um noch eine saisonübliche Frühjahrsbelebung feststellen zu können“, teilte die Chefin der Regionaldirektion, Ramona Schröder, mit. „Am Arbeitsmarkt der Region herrscht weiterhin keine Aufbruchstimmung.“