Leipzig - Die Gewitter haben in Sachsen nach einer ersten Bilanz keine größeren Schäden angerichtet. Hier und da seien ein paar Bäume umgestürzt, sagte ein Polizeisprecher in Zwickau. Ähnlich äußerten sich Sprecher anderer Polizeidirektionen in Sachsen. Es habe zunächst keine größeren Einsätze in der Nacht gegeben, hieß es am Sonntagmorgen übereinstimmend.

Der DWD hatte vor Gewitter mit Unwetter-Potenzial in der Nacht zum Sonntag gewarnt. Diese Warnung galt für die Kreise Nordsachsen, Bautzen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Görlitz sowie die Stadt Leipzig in der Zeit zwischen 3.00 Uhr bis 7.00 Uhr. Der DWD warnte unter anderem vor Blitzschlägen, vereinzelt umstürzenden Bäumen sowie herabstürzenden Gegenständen.