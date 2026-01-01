723 Einsätze in den Stunden nach Mitternacht in Berlin. Raketen und Alkohol führen zu vielen Bränden und Notfällen.

Berlin - Ein großes Feuer im Keller eines Mietshauses in Berlin-Neukölln hat einen Einsatz der Feuerwehr mit etwa 100 Feuerwehrleuten ausgelöst. Der Brand in mehreren Kellerverschlägen sei gegen 0.30 Uhr gemeldet worden, sagte ein Sprecher. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Ein Mensch wurde leicht verletzt.

Ansonsten gab es sehr viele kleinere und einige größere Brände im Lauf der Silvesternacht. Wohnungen standen in Flammen, das Feuer sprang öfter von Balkonen über. Grund waren demnach Raketen, die auf Balkonen landeten. In der Leipziger Straße brannte auf diesem Weg eine Wohnung aus.

Von Mitternacht bis etwa 2.30 Uhr kam die Feuerwehr auf 723 Einsätze wegen Feuer, Unfällen oder Notfällen. Die meisten galten kleinen Bränden, oft betraf das auch Mülltonnen. Dazu kamen Hilfseinsätze wegen verletzten oder betrunkenen Menschen.

Größere Feuer oder Unfälle mit zahlreichen verletzten Menschen wie in früheren Jahren habe es glücklicherweise nicht gegeben, so der Sprecher.