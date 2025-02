Kellerbrand in Burg - Bewohner vorübergehend ohne Zuhause

Burg - Nach einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Burg bei Magdeburg müssen mehrere Bewohner vorübergehend bei Verwandten oder in einem Hotel unterkommen. Der betroffene Wohnblock des Mehrfamilienhauses sei derzeit unbewohnbar, teilte die Polizei mit. Demnach musste eine 71-Jährige aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt werden - konnte jedoch später wieder entlassen werden.

Das Feuer brach am Samstagnachmittag in einem Kellerabteil aus und entwickelte sich zu einem Vollbrand. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Die Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Schadens sind noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.