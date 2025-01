Berlin - Ein Kellerbrand in einem Wohnhaus in Berlin-Hellersdorf hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Zwei Bewohner kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte. Das Feuer in der Alten Hellersdorfer Straße war aus noch ungeklärter Ursache am frühen Mittwochmorgen ausgebrochen. Wegen der vielen Anrufe sei zunächst von einem „Massenanfall von Verletzten“ ausgegangen worden, hieß es. Die Feuerwehr rückte mit 77 Einsatzkräften an. Zwei Treppenhäuser seien stark verraucht gewesen. Den Angaben zufolge ist es gelungen, eine weitere Ausbreitung von Rauch und Feuer zu verhindern. Nach einer Belüftung des Gebäudes konnten die Mieter zurück in die Wohnungen.