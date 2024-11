Im Keller eines Hochhauses in Leipzig bricht ein Feuer aus - zwei Bewohner werden verletzt.

Kellerbrand in Leipziger Hochhaus - zwei Verletzte

Zwei Menschen sind bei einem Kellerbrand in Leipzig leicht verletzt worden. (Symbolbild)

Leipzig - Zwei Menschen sind bei einem Kellerbrand in einem Leipziger Hochhaus leicht verletzt worden. Die 88-jährige Bewohnerin und der 48 Jahre alte Bewohner kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Behandlung in ein Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Demnach brach das Feuer am späten Abend aus und breitete sich auf mehrere Kellerboxen aus.

Zahlreiche Bewohner wurden evakuiert und zunächst in einem Bus untergebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand, eine Wohneinheit ist den Angaben zufolge nicht bewohnbar. Die Brandursache ist bislang unklar.