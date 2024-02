Kellerduell in Osnabrück ist kein „Fußball-Leckerbissen“

Rostock - Trainer Mersad Selimbegovic von Hansa Rostock hält das Duell beim Tabellenletzten VfL Osnabrück noch nicht für ein Endspiel im Abstiegskampf. „Es sind am Ende nur drei Punkte zu holen. Auch wenn wir dort gewinnen, haben wir noch nichts erreicht. Und im Fall, dass du nicht gewinnst, hast du auch noch nichts verloren“, sagte der Rostocker Coach am Freitag vor dem Kellerduell zwischen dem Tabellenletzten und dem Drittletzten in Osnabrück (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky).

Die Rostocker stehen mit 20 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga. Osnabrück hat lediglich elf Punkte und damit bereits einen großen Rückstand auf den Relegationsrang.

Die angespannte Lage der Niedersachsen sieht Selimbegovic als Gefahr. „Wenn einer nichts mehr zu verlieren hat, dann kann es wirklich gefährlich werden“, sagte der 41-Jährige. „Das wird ein hitziges Spiel. Das kann ich jetzt schon sagen.“ Fans von hochklassigem Fußball werden laut Selimbegovic am Sonntag vermutlich nicht auf ihre Kosten kommen: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Fußball-Leckerbissen oder sonstiges entstehen kann.“

1400 Rostock-Fans werden ihre Mannschaft nach Osnabrück begleiten. Ausfallen werden beim FC Hansa Lukas Scherff, Jonas David, Elias Höftmann, Sebastian Vasiliadis und Milosz Brzozowski.