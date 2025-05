Hanoi - Trendy Retro-Dekor, ein khaki-grüner Außenanstrich und Kellner in Militärkluft: Vietnam hat eine ganz besondere Kaffeehaus-Kette, die sich mittlerweile auch außerhalb der Landesgrenzen einen Namen gemacht hat. Cong Caphe wurde vor knapp 20 Jahren gegründet und betreibt heute mehr als 100 Filialen, vor allem in der Hauptstadt Hanoi und in Ho-Chi-Minh-Stadt (früher Saigon). Aber auch in Südkorea, Kanada, Malaysia und Taiwan ist die Kette vertreten.

Die Vintage-Inneneinrichtung scheint dabei von einer Militärbasis oder manchmal gar Bunkern inspiriert. Rund um die Tische machen Utensilien aus Kriegstagen, die auch in ein Museum gehören könnten, die Illusion perfekt. Tarnhelme und Fotografien aus den 1960er Jahren zieren die Wände.

Warum ist der Krieg in Vietnam so präsent?

„Wir wollen mit unserer Kluft die Soldaten von damals ehren, die für unser Land gekämpft haben“, sagt der Mitarbeiter Duc Anh Lee und rückt sich seine dunkelgrüne Militärkappe zurecht. Vor der Theke drängen sich Jugendliche und digitale Nomaden, um ihre Bestellung aufzugeben. Denn Vietnam ist ein junges Land: Wie der Großteil seiner Landsleute ist auch Duc erst nach dem Krieg (1955 bis 1975) geboren.

Die Erinnerung an jene Zeit ist aber im ganzen Land omnipräsent. Die regierende kommunistische Partei hält sie lebendig - vor allem für die junge Generation, aber auch für Touristen. Kein Wunder: Die Kommunisten gingen als Sieger aus dem blutigen Dschungelkrieg hervor - und bescherten den USA, die seit den 1960er Jahren in den Krieg eingriffen, eine verheerende Niederlage.

Kokoskaffee und „Vina-Cano“

„Unsere Mission ist es, die Fantasie unserer Kunden zu wecken und ihnen einzigartige, emotionale Vietnam-Erlebnisse zu bieten“, werben die Macher von Cong Caphe auf ihrer Webseite. Kaum irgendwo sonst werden militärische Memorabilia auf so hippe Art gefeiert.

Gleichzeitig ist das südostasiatische Land nach Brasilien der zweitgrößte Kaffeeproduzent der Erde - und international berühmt als Kaffeehochburg mit kräftigen Robusta-Bohnen. Absolute Spezialität und Bestseller im Cong Caphe ist ein eisgekühlter Kokosnuss-Kaffee. Aber es gibt auch versöhnliche Getränke - wie den tiefschwarzen „Vina-Cano“, kurz für „Vietnamese-Americano“.