Grimma - Ein Gewächshaus hat in der Nacht zu Freitag in Grimma gebrannt. Eine 74-Jährige wollte ihre exotischen Pflanzen im Gewächshaus mit Kerzen wärmen, wie die Polizei Leipzig am Morgen mitteilte. In der Nacht herrschten Minusgrade. Die Flammen der Kerzen hätten dann auf Decken und schließlich auf das Gewächshaus übergegriffen. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Beamten schätzen den Schaden auf 5000 Euro. Sie ermitteln wegen des Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung.