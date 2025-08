Hier bleibt keiner sauber: Beim Matschfußball-Turnier in Nordsachsen kämpfen zehn Teams um die deutsche Meisterschaft.

So feiern Matschfußballer den Gewinn des Meistertitels. Der geht dieses Jahr an den Verein Lokomotive Wöllnau.

Doberschütz - Sie spielen in knöcheltiefem Schlamm statt auf gepflegtem Rasen: Zehn Teams haben in Nordsachsen um den Deutschen Meistertitel im Matschfußball gekämpft. Acht Männer- und zwei Frauenmannschaften traten an, wie Organisator Stephan Guth sagte. Angesichts des Morasts auf dem Spielfeld seien die Spiele konditionell eine Herausforderung.

Kult-Turnier in 15. Auflage

Das Kult-Turnier wurde den Angaben zufolge zum 15. Mal im Doberschützer Ortsteil Wöllnau ausgetragen. Dabei wird jedes Mal großer Aufwand betrieben, um das Spielfeld zu präparieren. So sei das Areal mit etwa 200.000 Litern Brunnenwasser in ein Meer aus Schlamm und Pfützen verwandelt worden.

„Es ist ein Funsport“, betonte Guth. Den Titel holten die Lokalmatadore des Vereins Lokomotive Wöllnau. Sie haben sich damit den Angaben zufolge nun für die Matschfußball-WM in Finnland qualifiziert.