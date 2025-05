Beim Kieler Sieg in Augsburg erzielt Shuto Machino sein elftes Saisontor. Danach verletzt sich der Japaner und verlässt das Stadion an Krücken.

Das Aus für Shuto Machino: Der Kieler Angreifer liegt in Augsburg verletzt am Boden.

Augsburg - Aufsteiger Holstein Kiel muss im finalen Ringen um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga den Ausfall seines erfolgreichsten Stürmers befürchten. Der Japaner Shuto Machino verließ die Augsburger Arena nach dem 3:1 der Kieler an Krücken. Der linke Unterschenkel des Elfmeterschützen zum 1:0 des Tabellenvorletzten war dick bandagiert.

„Er ist umgeknickt“, sagte Kiels Trainer Marcel Rapp zu dem Zweikampf in der ersten Hälfte, bei dem sich der Angreifer so sehr verletzte, dass er vom Platz musste. Eine genaue medizinische Diagnose gab es nach Spielende noch nicht. Es werde am Montag ein MRT erstellt, berichtete Rapp: „Mehr kann man dazu jetzt nicht sagen.“ Machino hat bislang elf Saisontore für Kiel erzielt.