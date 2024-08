Holstein Kiel steht gegen Wolfsburg vor dem Bundesliga-Heimdebüt. Zum ersten Mal findet ein deutsches Erstligaspiel in Schleswig-Holstein statt. Die Vorfreude ist groß.

Kiel - Holstein Kiel wappnet sich für sein geschichtsträchtiges Bundesliga-Heimdebüt. „Es wird ein historisches Spiel werden. Erstes Mal in Kiel Bundesliga. Erstes Mal Schleswig-Holstein. Da sollten alle ihren Teil beitragen, dass es auch erfolgreich wird“, sagte Trainer Marcel Rapp vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg.

Nach der Auftaktpleite (2:3) bei der TSG 1899 Hoffenheim in der vergangenen Woche träumen die Kieler von ihren ersten Punkten im Oberhaus. „Alle freuen sich auf das Spiel“, sagte Rapp. „Die Vorfreude in der Stadt spürt man schon. Also wenn man zum Bäcker geht, dann wird man schon angesprochen“, fügte der 45-Jährige hinzu.

„Wir wissen auch, was wir können“, sagte der Coach hinsichtlich der Wolfsburger, die zum Auftakt 2:3 gegen den FC Bayern München verloren hatten. „Wenn wir das in die Waagschale werfen, dann sehe ich uns schon in der Lage, das Spiel zu gewinnen“, fügte Rapp hinzu.

Der Trainer forderte von seinem Team im Vergleich zur Vorwoche, defensiv stabiler aufzutreten. Rapp kann gegen die Niedersachsen auf seine Stammkräfte zählen.