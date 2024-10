Neustadt (Dosse) - Ein Fünfjähriger ist im Landkreis Ostprignitz-Ruppin von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die 87-jährige Autofahrerin setzte ihre Fahrt am Mittwochvormittag in Neustadt (Dosse) zunächst fort, wie die Polizei mitteilte. Demnach übersah sie das Kind beim Anfahren an einer Ampel, als es mit einer Verwandten die Straße an einer Fußgängerfurt überquerte.

Die 87-Jährige kehrte kurz darauf wieder zurück und meldete sich als Unfallfahrerin. Der Junge wurde in eine Klinik gebracht. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Es bestehe der Verdacht, dass sie nicht mehr für die Teilnahme am Straßenverkehr geeignet sei. Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung.