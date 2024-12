Eine Elfjährige will an einer Haltestelle die Straße überqueren. Dann kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto. Zum Hergang sind noch Fragen offen. Die Polizei setzt auf die Hilfe von Zeugen.

Kind an Bushaltestelle von Auto erfasst und schwer verletzt

Rettungskräfte brachten das Mädchen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. (Symbolbild)

Hannover - An einer Bushaltestelle in Garbsen in der Region Hannover ist ein elf Jahre altes Mädchen von einem herannahenden Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie genau es zu dem Unfall kam, werde nun ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Dazu suchen die Beamten auch nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Mädchen an der Bushaltestelle aus einem Linienbus ausgestiegen und wollte dann die Straße überqueren. Als sie auf die Fahrbahn lief, wurde die Elfjährige von dem Wagen eines 28-Jährigen erfasst, der in der Gegenrichtung des Busses unterwegs war.

Rettungskräfte und ein Notarzt versorgen das Mädchen

Bei dem Zusammenstoß prallte das Kind zunächst gegen die Fahrzeugfront und fiel anschließend schwer verletzt zu Boden. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten das Mädchen und brachten es in eine Klinik.

Die Polizei erhofft sich durch Zeugenhinweise weitere Erkenntnisse zum Ablauf und zur Ursache des Unfalls. Wo genau das Kind die Straße überqueren wollte, vor oder hinter dem Bus, sei noch nicht klar, sagte der Polizeisprecher. Auch ob der Fahrer möglicherweise zu schnell unterwegs war, werde ermittelt.