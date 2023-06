Kind auf Rad in Wandlitz von Auto erfasst: Ermittlungen

Wandlitz - Ein Junge auf einem Fahrrad ist am Dienstagmorgen in Wandlitz (Landkreis Barnim) von einem Auto angefahren worden. Rettungskräfte brachten den Neunjährigen zur Behandlung in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt zur genauen Ursache des Geschehens, wie es hieß.