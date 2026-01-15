In Neuruppin kommt es an einer Kreuzung zu einem schweren Unfall. Ein Schüler will die Straße überqueren und wird von einem abbiegenden Auto angefahren.

Neuruppin - Ein zehn Jahre alter Schüler ist in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) an einer grünen Ampel von einem abbiegenden Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge wurde nach dem Unfall am Mittwochmorgen in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach sollen die Verletzungen nicht lebensbedrohlich gewesen sein.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Junge auf dem Weg zur Schule und wollte an einer Kreuzung die Straße überqueren. Der Autofahrer habe den Schüler offenbar beim Linksabbiegen übersehen, hieß es. Die Polizei ermittelt nach der Unfallursache.