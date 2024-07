Celle - Ein kleiner Junge ist am Morgen allein in einem Regionalzug gereist und am Bahnhof in Celle von der Polizei in Obhut genommen worden. Das etwa sechs Jahre alte Kind war in einem Zug des Anbieters Metronom von Hamburg nach Celle unterwegs, wie die Beamten mitteilten. Später stellte sich heraus, dass er vermutlich in Uelzen zugestiegen sei. Kurz nach Uelzen war der Junge einer Frau in dem Zug aufgefallen, die auch die Polizei alarmierte.

Zunächst war dabei unklar, wo der Junge herkommt und wer seine Angehörigen sind. Nach Hinweisen aus dem Internet habe die Mutter aber schnell ausfindig gemacht werden können. Der Junge habe sich nicht richtig ausdrücken können und die Polizei so vor eine Herausforderung bei der Ermittlung seiner Herkunft gestellt, hieß es weiter. Die Beamten veröffentlichten deshalb zwischenzeitlich einen Zeugenaufruf.