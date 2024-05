Kind fällt in Felsspalte in Sächsischer Schweiz

Bad Gottleuba-Berggießhübel - Im Felsenlabyrinth in der Sächsischen Schweiz ist ein sieben Jahre altes Kind etwa zweieinhalb Meter tief in eine Felsspalte gefallen und dabei verletzt worden. Bei dem Unfall am Mittwoch zog sich das Kind Prellungen und Schürfwunden zu, wie ein Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Donnerstag mitteilte. Da eine Rückenverletzung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das Kind von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Zuvor berichtete der MDR. Dem Sprecher der DRK zufolge wird das Labyrinth im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge immer wieder unterschätzt. Im Jahr 2023 seien dort acht Menschen verletzt worden.