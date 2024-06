Berlingerode - Vermutlich beim Hantieren mit einer Feuerschale ist ein elf Jahre altes Kind im Eichsfeld verletzt worden. Der Junge habe schwere Verbrennungen erlitten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der ältere Bruder des Kindes alarmierte am Samstag nach Angaben der Polizei-Landeseinsatzzentrale den Rettungsdienst, Nachbarn leisteten Erste Hilfe. Der Elfjährige kam in ein Krankenhaus.

Andere Beteiligte erlitten einen Schock und wurden ebenfalls medizinisch versorgt. Weitere Details zu dem Vorfall konnte die Polizei am Sonntagvormittag nicht machen.