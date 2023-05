Echte/Northeim - Ein Kind hat sich am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Echte (Kreis Northeim) schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war eine Frau mit ihrem Auto auf der Hauptstraße unterwegs, als es in einer Kurve auf die Fahrbahn lief und vom Wagen der 19-Jährigen erfasst wurde. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind ins Krankenhaus.