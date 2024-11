Badegäste finden eine Vierjährige leblos in einem Schwimmbecken. Feuerwehrleuten gelingt es, das Mädchen wiederzubeleben. Doch wie konnte es zu dem Unfall kommen?

Kind nach Badeunfall in Klinik - Polizei ermittelt

Berlin - Nach dem lebensbedrohlichen Badeunfall eines vierjährigen Mädchens in Berlin-Lankwitz ermittelt die Polizei zu den Hintergründen. „Der Gesundheitszustand des Kindes ist nach unseren Erkenntnissen stabil“, sagte eine Polizeisprecherin.

Das Kind war nach ihren Angaben am Donnerstagabend von Badegästen leblos in einem Becken des Schwimmbades in der Leonorenstraße gefunden worden. Sie informierten den Bademeister, der die Feuerwehr alarmierte. Rettungskräfte reanimierten das Mädchen. Im Rettungswagen mussten die Helfer das Kind erneut wiederbeleben, wie die Polizeisprecherin sagte. Anschließend kam das Mädchen ins Krankenhaus, wo es weiterbehandelt wird.

Nach Angaben der Polizei war das Kind in Begleitung seiner Mutter in dem Schwimmbad. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, versucht die Polizei nun zu klären. Die Sprecherin konnte nicht sagen, in welchem Becken das Kind konkret gefunden wurde. Wo sich die Mutter zu dem Zeitpunkt aufhielt, sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.