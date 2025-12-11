Bei einem Brand in Mahlsdorf stirbt ein Junge - und eine Familie verliert nicht nur ihr Kind, sondern auch ihr Zuhause. Ein Fußballverein öffnet spontan sein Vereinsheim für die betroffenen Menschen.

Berlin - Nach einem katastrophalen Feuer in einem Haus in Berlin mit einem dabei gestorbenen Jungen ist die verbliebene Familie spontan von einem Fußballverein unterstützt worden. Die Polizei suchte ein erstes Quartier für die Brandopfer - der Verein BSV Eintracht Mahlsdorf sprang ein und bot der Familie nach der Zerstörung ihres Hauses das Vereinsheim im Bezirk Marzahn-Hellersdorf als erste Unterkunft an.

Die Polizei sprach von einer schrecklichen Situation für die ganze Familie, die ihr siebenjähriges Kind und ihr Zuhause verloren hätten. Bei Facebook schrieb die Polizei: „Die Betreiberin des Heims zögerte keine Sekunde und nahm die Familie bei sich auf. Für die Angehörigen bedeutete das: Betreuung und Erstversorgung so gut es in dieser Situation eben möglich ist.“ Die Frau habe vorbildliches soziales Handeln gezeigt, ihr Engagement sei eine wertvolle Hilfeleistung gewesen.