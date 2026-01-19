Ein Kind ist in einer Berliner Kita bei einem Unfall ums Leben gekommen. Viele Einsatzkräfte waren vor Ort, doch jede Hilfe kam zu spät. Was wir wissen.

Kind stirbt in Berliner Kita - was wir wissen und was nicht

Berlin - Ein Kind stirbt in einer Kita in Berlin - wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar.

Was wir wissen



• In einer Berliner Kita ist ein Kind bei einem Unfall gestorben. Laut einem Polizeisprecher wurde es von einem schweren Gegenstand – vermutlich einer Tür – erschlagen.

• Der Unfall ereignete sich gegen 10.15 Uhr in der Straße Adlergestell in Niederschöneweide im Bezirk Treptow‑Köpenick.

• Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften vor Ort. Mehrere Notärzte versuchten vergeblich, dem Kind zu helfen. Zwei Hubschrauber waren im Einsatz.

• Zahlreiche Erzieher, Kinder und Eltern wurden psychologisch betreut.

Was wir nicht wissen



• Die genaue Unfallursache war zunächst unklar - die Polizei ermittelt.

• Ob der schwere Gegenstand tatsächlich eine Tür war, ist offen – der Polizeisprecher sagte, es sei vermutlich eine Tür gewesen. In Medien war von einer Terrassentür die Rede.

• Alter und Geschlecht des Kindes wurden bewusst zurückgehalten, bis alle Angehörigen informiert sind. Der Sender RTL gab das Alter des Kindes mit fünf Jahren an.