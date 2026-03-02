Tragödie in Berlin: Ein Kind stürzt aus einem Fenster einer Wohnung im 15. Stock eines Hochhauses. Alarmierte Sanitäter können es letztlich nicht mehr retten.

Berlin - Ein Kind ist aus dem 15. Stock eines Hochhauses in Berlin-Marzahn gestürzt und gestorben. Die Feuerwehr versuchte am Mittag noch das Kind wiederzubeleben und brachte es in ein Krankenhaus. Dort erlag es aber seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Nach einem Bericht der „B.Z.“ soll es sich bei dem Opfer um einen vierjährigen Jungen handeln.

Die Polizei geht nach erstem Stand von einem tragischen Unfall in dem Haus an der Ludwig-Renn-Straße aus. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht, sagte ein Sprecher. Das Kind soll aus dem Fenster gefallen sein.

Der Alarm bei der Feuerwehr ging um 13.49 Uhr ein. Die Feuerwehr musste nach dem Unfall die Angehörigen betreuen. Eine Seelsorgerin wurde zum Ort gebracht.