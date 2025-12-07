Nach einem Zusammenstoß eines Kleinbusses mit einem Wildschwein auf der B71 kommen ein Kind und ein Jugendlicher ins Krankenhaus. In dem Bus saßen sechs Menschen.

Kalbe - Bei einem Wildunfall auf einer Bundesstraße im Altmarkkreis Salzwedel sind ein Kind und ein Jugendlicher leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, konnte ein mit insgesamt sechs Menschen besetzter Kleinbus am Samstagabend einem Wildschwein nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

Der Bus erfasste das Tier. Ein neunjähriges Kind sowie ein vierzehnjähriger Jugendlicher, welche sich beide im Fahrzeug befanden, wurden mit leichten Verletzungen und einem Schock in Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt wurde. Für die Unfallaufnahme und die Bergung war die B71 zwischen den Ortschaften Kakerbeck und Cheinitz zeitweise halbseitig gesperrt.