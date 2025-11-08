Beim Überqueren des Südstadtrings in Halle (Saale) wird ein 12-Jähriger von einem Auto angefahren. Er kommt schwer verletzt ins Krankenhaus.

Halle - Ein 12-Jähriger ist in Halle (Saale) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei übersah die Autofahrerin den Jungen, als sie am Freitagmittag an haltenden Schulbussen mit eingeschaltetem Warnblinklicht vorbeifuhr.

Ihr Wagen kollidierte den Angaben zufolge mit dem 12-Jährigen, der in diesem Moment den Ring Höhe S-Bahnhof Südstadt überquerte. Der Junge kam ins Krankenhaus.