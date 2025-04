Ein Fünfjähriger spielt auf einem Grundstück in Pirna, als er vom Hund einer Nachbarin attackiert wird. Was ist über den Fall bislang bekannt?

Pirna - Ein Fünfjähriger ist in Pirna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) beim Spielen von dem Hund einer Nachbarin gebissen und schwer verletzt worden. Der Junge kam nach dem Vorfall am Sonntagabend auf einem Gartengrundstück in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei ermittelt demnach gegen die 48 Jahre alte Hundehalterin wegen fahrlässiger Körperverletzung. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Deutsche Dogge angeleint gewesen sein. Auf bislang unbekannte Weise soll sich der Hund befreit haben, sagte ein Polizeisprecher.