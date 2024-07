Bei Badeunfällen in Brandenburg wird am Wochenende ein Kind gerettet. Für eine Seniorin kommt die Hilfe jedoch zu spät.

Kind wird aus Teich gerettet - Seniorin stirbt in See

Woltersdorf - Ein vierjähriger Junge ist aus einem Teich in Woltersdorf gerettet worden. Das Kind habe am Samstag bei einer Geburtstagsfeier in dem Ort im Kreis Oder-Spree in dem Gewässer mit mehreren anderen Kindern gebadet, berichtete die Polizei am Sonntag. Die anderen Kinder hätten dann gesehen, dass der Vierjährige im Wasser treibe.

Der Junge sei umgehend aus dem Teich gerettet worden und habe reanimiert werden können. Er kam laut Polizei in eine Klinik in Berlin, weil er mehrere Minuten lang unter Wasser war. Die Kriminalpolizei prüft, ob die Fürsorge- und Erziehungspflicht verletzt wurde.

In Schorfheide kam eine 84-jährige Frau beim Baden im Kuhpanzsee ums Leben. Die Frau aus Berlin sei am Samstag allein in dem See im Ortsteil Böhmerheide schwimmen gewesen, teilte die Polizei mit. Angehörige hätten sie nach wenigen Minuten leblos im Wasser treibend gefunden. Sie versuchten, die Seniorin zu reanimieren, das gelang jedoch auch den herbeigerufenen Rettungskräften nicht mehr.