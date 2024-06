Weißenfels - Ein vierjähriges Mädchen ist am Sonntagnachmittag in Weißenfels von einem Auto angefahren und schließlich mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Das Mädchen habe zunächst mit zwei Angehörigen auf einer Verkehrsinsel in der Merseburger Straße gewartet, dann habe es jedoch plötzlich mit einem Roller die Fahrbahn betreten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein 76-jähriger Mann, der mit seinem Auto in Richtung Ortsausgang fuhr, habe trotz Bremsens das Kind mit dem Auto erfasst. Zum Grad der Verletzung des Kindes konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Weder der Autofahrer noch die beiden Angehörigen seien in dem Geschehen verletzt worden.