Jena - Kinder haben auf einem Spielplatz in Jena eine Handgranate ausgebuddelt. Welche Gefahr von ihr ausging, blieb zunächst unklar. Ein besorgter Vater rief am Sonntagvormittag nach dem Fund die Polizei, wie die Behörde mitteilte. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Granate um eine Übungshandgranate handelte. Der Kampfmittelräumdienst barg die Waffe und transportierte sie ab. Die Polizei ermittelt nun, woher sie kam.