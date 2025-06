In Sangerhausen sind zwei Kinder in eine Baustelle eingedrungen und auf einem Kran herumgeklettert – ohne sich der möglichen Gefahren bewusst zu sein.

Sangerhausen - In Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz sind zwei Kinder an einem Kran herumgeklettert. Wie die Polizei mitteilte, erhielten sie am Freitagabend den Hinweis, dass sich zwei Personen auf dem Baustellengelände aufhalten sollen. Die Polizei traf zwei Kinder im Alter von 13 und 14 Jahren an. Es ist unklar, wie weit die Kinder auf dem Kran hinaufgeklettert sind. Die Beamten klärten die Kinder über ihr unerlaubtes Verhalten und die damit verbundenen Gefahren auf. Die Erziehungsberechtigten wurden informiert.