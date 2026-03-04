Sie haben Freude am Lesen und am Umgang mit Kindern? Sie können verbindlich eine Stunde pro Woche Zeit schenken? Dann könnten Sie Lesementor werden.

Magdeburg - Der Lesementor Bundesverband sucht in Sachsen-Anhalt Ehrenamtliche, die gemeinsam mit einem Kind einmal pro Woche lesen. Lesementor-Vereine gebe es schon in Wernigerode, Quedlinburg und Merseburg für den Saalekreis, teilte der Verband mit. Für Magdeburg und weitere Regionen würden engagierte Menschen gesucht, die einen neuen Verein gründen oder sich als Lesementor oder Lesementorin einbringen möchten.

Das Prinzip sei einfach und zugleich erfolgreich: Eine ehrenamtliche Mentorin oder ein Mentor trifft sich mindestens ein Jahr lang einmal pro Woche mit einem Kind im 1:1-Format. Das finde in enger Kooperation mit Schulen, ohne Notendruck, mit Zeit, Humor und vielen spielerischen Elementen statt. Bei den Kindern soll Lesefreude und Lesefähigkeit gefördert werden, zudem wachsen Sprachkompetenz, Lernmotivation und Selbstvertrauen.

Laut dem Lesementor Bundesverband engagieren sich bundesweit 17.500 Lesementoren für 23.500 Kinder.