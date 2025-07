Berlin - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Alt-Hohenschönhausen sind am späten Samstagabend sechs Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer gegen Mitternacht im Treppenhaus eines vierstöckigen Gebäudes in der Große-Leege-Straße aus – offenbar an einem abgestellten Kinderwagen.

Durch den dichten Rauch im Treppenhaus erlitten sechs Personen schwere Verletzungen beim Versuch, ins Freie zu gelangen. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren den Angaben zufolge vor Ort. Das Treppenhaus wurde durch das Feuer beschädigt, die Wohnungen selbst blieben aber bewohnbar. Nicht verletzte Anwohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache ist derzeit unklar, Brandstiftung kann laut Feuerwehr nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittelt.