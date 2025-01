Mit Krippenspielen und Konzerten feiern Christen in Sachsen am 6. Januar das Epiphaniasfest. Einige Gemeinden laden in diesem Jahr sogar schon am Vorabend zu einem der ältesten kirchlichen Feste ein.

Auch in Leipzig wird in der Thomaskirche soll traditionell ein Festgottesdienst zu Epiphanias gefeiert werden. (Archivbild)

Leipzig - Mit Konzerten und besonderen Gottesdiensten feiern die evangelischen Christen in Sachsen am Montag (6. Januar) das Epiphaniasfest - auch bekannt als Dreikönigsfest. Es gibt Krippenspiele und Aufführungen der letzten beiden Teile von Bachs Weihnachtsoratorium, wie die Evangelisch-Lutherische Landeskirche mitteilte. In diesem Jahr sollen viele Krippenspiele bereits am Vortag in den Sonntagsgottesdiensten aufgeführt werden.

Wie jedes Jahr werden zum Fest der Heiligen Drei Könige zudem Spenden für das Evangelisch-Lutherische Missionswerk Leipzig gesammelt. Sie sollen Schulkindern einer Partnerkirche in Indien zugutekommen, deren Einrichtungen im vergangenen Jahr durch starke Unwetter, Stürme und Überflutungen beschädigt und zerstört wurden.

Das Epiphaniasfest hat in der kirchlichen Tradition eine besondere Bedeutung. Ursprünglich war der 6. Januar wichtiger als das Weihnachtsfest. In den orthodoxen Kirchen, die Weihnachten am 7. Januar feiern, markiert er weiterhin den Beginn der Weihnachtszeit. Während Weihnachten vor allem die Menschwerdung Gottes betont, steht beim Epiphaniasfest die herrschaftliche Dimension im Vordergrund. Die Magier bringen dem „neugeborenen König der Juden“ königliche Geschenke und erweisen ihm ihre Ehre.