Kirche und Diakonie sammeln Spenden für Menschen in Not

Magdeburg - In zahlreichen Kirchengemeinden in Sachsen-Anhalt und Thüringen sind ab diesem Freitag wieder Spendensammlerinnen und -sammler unterwegs. Bis einschließlich 29. November läuft die traditionelle Haus- und Straßensammlung für Menschen in Not, wie die Evangelischen Kirche Mitteldeutschland (EKM), die Evangelische Landeskirche Anhalts und die Diakonie Mitteldeutschland am Dienstag mitteilten. Die Spenden sollen über das Diakonie-Spendenprogramm „Hilfe vor Ort“ insbesondere an Tafeln, Wärmestuben und Beratungs- und Begegnungsstellen gehen.

Die Spenden seien in diesem Jahr besonders wichtig, betonen die Initiatoren. „Steigende Energie- und Lebensmittelpreise treffen die sozialen Einrichtungen von Kirche und Diakonie doppelt“, erklärte Diakonie-Vorstand Christoph Stolte. Zum einen suchten mehr Menschen die Unterstützung der Tafeln, Kleiderkammern und Begegnungsstätten. „Andererseits kämpfen auch unsere helfenden Einrichtungen mit den steigenden Kosten.“

Landesbischof Friedrich Kramer habe daher zusätzlich in einem Brief an Christinnen und Christen um Spenden gebeten. „Ich bitte die Menschen in Mitteldeutschland, mit Ihrer Gabe ein Zeichen der Wärme und Nächstenliebe zu setzen“, appellierte er.