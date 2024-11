Berlin - Das Ernst-Thälmann-Denkmal in Berlin-Prenzlauer Berg und eine Kirche in Kreuzberg sind mit propalästinensischen und zum Teil antisemitischen Parolen und Symbolen beschmiert worden. An dem Denkmal im Ernst-Thälmann-Park stellte die Polizei nach einer Anzeige am Samstag ein entsprechendes sieben Meter hohes Graffiti und ein terroristisches Symbol fest, wie am Sonntag mitgeteilt wurde.

Wenig später wurden an der evangelischen Kirche in der Glogauer Straße in Kreuzberg zehn große antisemitische und propalästinensische Parolen entdeckt. Die Polizei machte die Schriftzüge und Symbole unkenntlich.