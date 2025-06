An den kommenden heißen Tagen ist Abkühlung dringend erwünscht. In Mitteldeutschland wollen die Kirchen mit ihren kühlen Gotteshäusern helfen.

Die Nikolaikirche in Leipzig gehört zu den regelmäßig geöffneten Kirchen in Sachsen (Archivbild)

Dresden - Die sächsische Landeskirche hat ihre Gemeinden aufgerufen, die Kirchen an heißen Sommertagen als kühle Zufluchtsorte zu öffnen. Offene Kirchen und schattige Friedhöfe könnten eine Chance sein, um den Menschen zugleich die Angebote der Kirchen nahezubringen, hieß es vom Landeskirchenamt.

Landesweit seien ohnehin rund 110 Kirchen regelmäßig geöffnet, sagte Sprecherin Tabea Köbsch. Dazu gehörten vor allem Gotteshäuser in den größeren Städten. Entlang der Radewege an Elbe oder Mulde seien etwa 20 weitere Kirchen Anlaufpunkte für Touristen.

Wasserspender und Kirchenmusik

„Es gibt auch Kirchen, die bei der Hitze Wasserspender zur Versorgung mit Trinkwasser anbieten“, sagte Köbsch. In touristischen Regionen hätten die Kirchen zudem verschiedene Kirchenmusik-Angebote in den Sommermonaten, bei denen die Besucherinnen und Besucher auch in den Genuss eines kühleren Raumes kommen können.

Auch die benachbarte Evangelische Kirche Mitteldeutschland (EKM), die vor allem Mitgliedsgemeinden in Sachsen-Anhalt und Thüringen hat, hat zur Öffnung der Sakralbauten für alle aufgerufen. Kirchengebäude seien oft „auf natürliche Weise die kühlsten Orte“, so Kirchenamtspräsident Jan Lemke. „Geht es um die Gesundheit der Menschen, sind wir in der Pflicht zu helfen.“

DWD erwartet bis zu 40 Grad

In den nächsten Tagen soll es in Deutschland sehr heiß werden. Der Deutsche Wetterdienst sagt für den Mittwoch verbreitet 34 bis 38 Grad voraus. Örtlich könne auch die 40-Grad-Marke erreicht werden. Aber Donnerstag soll es dann wieder etwas kühler werden.