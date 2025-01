Kurz vor der Bundestagswahl tourt der Bundeskanzler wieder durch seinen Wahlkreis. Bei einem Besuch in einer Kita scheinen sich die Kinder über die Stippvisite von „Olaf“ zu freuen.

Olaf Scholz ist in seinem Wahlkreis unterwegs.

Potsdam - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kann nach eigener Aussage auch noch von den Allerjüngsten lernen. „Von Kindern können wir immer die Freude lernen. In den meisten Fällen gibt es viel Lebensenergie, und die aufzugreifen, ist ja auch ganz toll“, sagte Scholz bei einem Besuch in einem Potsdamer Kindergarten. Das, was Kinder hingegen für ihre Entwicklung gebrauchen könnten, sei „Vertrauen und ein Gefühl von Sicherheit“.

Scholz zeigte sich bei dem Kita-Besuch kinderfreundlich. Er bastelte Papierflieger, ließ sich gemalte Bilder zeigen und probierte Spielsachen aus. Die Kinder riefen: „Olaf ist da!“ Ein Mädchen von etwa zwei Jahren gab dem Kanzler zur Begrüßung einen kräftigen Handschlag. Nach einer kurzen Runde durch das Kita-Gebäude hieß es dann: „Tschüss, Olaf!“