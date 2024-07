Seit Montag werden die Kita-Eigenbetriebe in Berlin bestreikt, viele Kinder müssen zu Hause betreut werden. Für die Eltern deuten sich nun einfachere Wochen an.

Berlin - Die Gewerkschaft Verdi wird in den kommenden Wochen in den Berliner Kita-Eigenbetrieben nicht erneut zum Warnstreik aufrufen. Das sagte Andrea Kühnemann, Verdi-Chefin für Berlin und Brandenburg, dem „Tagesspiegel“. Auf die Frage „Welche Aussichten kann Verdi für die Sommerferien geben?“ sagte Kühnemann: „Für die nächsten Wochen kann ich Entwarnung geben.“ Ein Verdi-Sprecher bekräftigte auf Nachfrage, dass in den nächsten Wochen keine weiteren Warnstreiks in Kita-Eigenbetrieben geplant sind.

Verdi bestreikt seit Montag und bis einschließlich morgen die Kita-Eigenbetriebe in Berlin. Die Gewerkschaft will damit den Druck auf das Land für eine höhere pädagogische Qualität und Entlastungen erhöhen. Verdi fordert vom Land einen entsprechenden Tarifvertrag, in dem unter anderem Regelungen zu Gruppengrößen und zum Ausgleich von Belastungen verankert werden sollen. Der Senat lehnt das mit Verweis auf die Mitgliedschaft Berlins in der Tarifgemeinschaft deutscher Länder ab. Verdi wirft dem Senat vor, eine konstruktive Lösung im Sinne der Beschäftigten, Eltern und Kinder zu blockieren.

35.000 Kinder werden in Berliner Eigenbetrieben betreut

„Weil er (der Senat) sich weigert, mit uns konstruktiv zu reden, ist er auch verantwortlich für die aktuellen Streiks“, sagte Kühnemann dem „Tagesspiegel“. Mit einer Streikpause wolle die Gewerkschaft „allen Beteiligten die Möglichkeit geben, ihre Blockadehaltung zu überdenken“. „Uns war es auch wichtig, dass vor der Verabschiedung der älteren Kinder in die Schule die Kinder noch mal die Gelegenheit bekommen, sich zu sehen und sich zu verabschieden“, sagte Kühnemann.

Knapp zehn Prozent der rund 2.900 Kitas in Berlin gehören zu sogenannten kommunalen Eigenbetrieben. Dort betreuen rund 7.000 Erzieherinnen und Erzieher sowie weitere Beschäftigte etwa 35.000 Kinder. Die übrigen Einrichtungen werden von freien Trägern betrieben und aktuell nicht bestreikt. Insgesamt besuchen etwa 165.000 Kinder Berliner Kitas.