Kurz vor Mitternacht wird die Polizei über einen Unfall auf der Autobahn 4 in Thüringen informiert. Vier Menschen sind verletzt.

Drei Gleichen - Vier Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 4 in Thüringen verletzt worden. Der 22-jährige Fahrer sei nahe Drei Gleichen (Landkreis Gotha) wegen eines Sekundenschlafes mit einem vor ihm fahrenden Lkw-Auflieger kollidiert, sagte ein Polizeisprecher. Der Kleinbus sei gegen die Mittelleitplanke geschleudert worden und auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen gekommen. Es wurden alle vier Insassen verletzt, darunter ein 27-Jähriger lebensbedrohlich und ein 22-Jähriger schwer.

Der lebensbedrohlich verletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Auch die anderen drei Inassen kamen ins Krankenhaus. Die betroffene Stelle der Autobahn in Richtung Dresden war für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Zeitweise bildete sich ein etwa vier Kilometer langer Stau. Der Lastkraftwagenfahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Es sei ein Schaden von rund 46.000 Euro entstanden.