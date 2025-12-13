Ein Kleinbus stößt auf einer Kreuzung mit einem Auto zusammen. Insgesamt elf Menschen werden verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Marklohe - Bei einem Unfall im Landkreis Nienburg sind elf Menschen verletzt worden - zwei davon schwer. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer eines mit neun Menschen besetzten Kleinbusses in Marklohe am frühen Morgen auf eine Kreuzung gefahren, ohne dabei auf den Verkehr zu achten, wie die Polizei mitteilte. Dort prallte er mit einem dort ankommenden Wagen zusammen.

Neben den zwei Schwerverletzten wurden neun weitere Personen leicht verletzt. Alle kamen per Krankenwagen oder Hubschrauber in Krankenhäuser.