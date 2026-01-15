Bei einem Ausbildungsflug kommt es zu einem Motorschaden. Ein Kleinflugzeug muss deshalb auf einem Feld notlanden, es gibt zwei Verletzte.

Ein Kleinflugzeug ist auf einem Feld notgelandet, der Pilot und eine Flugschülerin wurden leicht verletzt. (Symbolbild)

Worpswede - Ein Kleinflugzeug ist im Landkreis Osterholz-Scharmbeck während eines Ausbildungsflugs auf einem Feld notgelandet. Der 76 Jahre alte Fluglehrer sowie die 38 Jahre alte Flugschülerin wurden am Mittwoch mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Durch den aufgeweichten Untergrund rutschte das Motorflugzeug bei der Notlandung im Teufelsmoor westlich von Worpswede-Hüttenbusch in einen Wassergraben und blieb dort stehen. Ursache für den Unfall war nach ersten Erkenntnissen ein Motorschaden. Die genaue Schadenshöhe stand laut Polizei zunächst nicht fest.