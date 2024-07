Ein Zweijähriger verschwindet am Abend. Polizei, Feuerwehr und Hundestaffel rücken an - doch der Junge war gar nicht weit.

Elterlein - Zweieinhalb Stunden haben Einsatzkräfte in Elterlein (Erzgebirgskreis) nach einem kleinen Jungen gesucht, der nach dem Spielen mit der Familie plötzlich verschwunden war. Die Eltern hätten den Zweijährigen am Mittwochabend nur kurze Zeit aus den Augen gelassen, seien aber weiter auf dem Grundstück gewesen, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei sowie eine Rettungshundestaffel rückten an, um nach dem Jungen zu suchen - und fanden ihn, wohlauf und schlafend, in einem Traktor auf dem Grundstück der Familie.