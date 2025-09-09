Ein Crash in Berlin-Rummelsburg zieht einen größeren Rettungseinsatz nach sich. Warum ein spezieller Hubschrauber zum Einsatz kam und die Brücke voll gesperrt werden musste.

Die schwer verletzte Person aus dem Kleintransporter wurde per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem Unfall mit einem Kleintransporter und einem Auto in Berlin-Rummelsburg sind mehrere Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Der Kleintransporter sei bei dem Crash am Abend auf der Lichtenberger Brücke umgekippt, teilte die Feuerwehr mit.

Eine Person war in dem Fahrzeug eingeschlossen. Die Einsatzkräfte entfernten den Angaben zufolge die Frontscheibe und retteten die schwer verletzte Person, die dann in ein Krankenhaus gebracht wurde. Es war ein Rettungshubschrauber für Intensivpatienten im Einsatz - also für besonders schwer Verletzte.

Im Pkw wurden zwei Insassen leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Während der Rettung und Bergung war die Lichtenberger Brücke in beide Richtungen gesperrt.