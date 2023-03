Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Schirgiswalde-Kirschau - Eine 83 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall in Schirgiswalde-Kirschau (Landkreis Bautzen) ums Leben gekommen. Die Frau erlag auf dem Weg ins Krankenhaus ihren Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den Angaben zufolge nahm die Fahrerin eines Kleintransporters am Montagnachmittag beim Abbiegen offenbar der 83-Jährigen die Vorfahrt. Die 20 Jahre alte Transporterfahrerin blieb laut Polizei unverletzt. Die Unfallstelle war für fünf Stunden gesperrt.