Frankfurt (Oder) - Konzerte, Ausstellungen, Lesungen und Workshops: Bei den diesjährigen Kleist-Festtagen in Frankfurt (Oder) soll der Dramatiker Heinrich von Kleist zwischen dem 8. und 13. Oktober in verschiedenen Facetten gezeigt werden. Geplant sind unter anderem die Fertigung von Druckgrafiken, ein Museumsbrunch, ein Poetry-Slam und Workshops für Kinder. Unter dem Motto „Kleist gegen alle“ lädt das Kleist-Museum sechs Tage lang zu Veranstaltungen ein, wie die Einrichtung mitteilte.

Höhepunkt der Festtage ist die Verleihung des Kleist-Förderpreises für junge Dramatikerinnen und Dramatiker. Im Anschluss zeigt das Deutsche Theater Berlin das preisgekrönte Stück „Herz aus Polyester“ über eine „geheimnisvolle Krankheit, den Kollaps eines Planeten und einen übermächtigen Algorithmus, der über Leben und Tod entscheidet, sich aber plötzlich sonderbar verhält“, so ein Sprecher des Museums.

„Selten war so viel Kleist in unterschiedlichen Facetten auf unseren Bühnen zu sehen, spielerisch und zeitgenössisch umgesetzt, kurz: Kleist im Hier und Jetzt“, sagte Florian Vogel, der Künstlerische Leiter des Kleist Forums. Die Direktorin des Kleist-Museums, Anke Pätsch, ergänzte: „Selten war so oft Gelegenheit, bei so vielen verschiedenen Programmpunkten der Kleist-Festtage aktiv mitzumachen und Ausblicke in die Zukunft zu wagen – ob nun real oder fiktional.“

Zentrale Spielorte sind das Kleist-Museum und das Kleist-Forum in der Stadt. Seit 1991 ehren die Frankfurter Kleist-Festtage jährlich im Oktober den 1777 in der Stadt geborenen Dichter Heinrich von Kleist.