Dreimal so viele Theaterstücke wie in den Jahren zuvor kämpften um den begehrten Kulturpreis aus Brandenburg. Nun steht der diesjährige Gewinner fest.

Frankfurt/Oder - Der 31. Kleist-Förderpreis für neue Dramatik geht an den Autor Kaleb Erdmann und sein Stück „Debritz“. Die Jury wählte dieses aus 174 eingesendeten Theatertexten aus, erklärte eine Sprecherin des Kleist Forum. Die offizielle Preisverleihung soll während der Kleist-Festtage Anfang Oktober stattfinden.

Seit 1996 werden Autoren und Autorinnen durch die Auszeichnung gefördert. Erdmann erhält nun neben 10.000 Euro auch eine Garantie zur Uraufführung seines Stückes. Dieses wird im Juni vom Badischen Staatstheater Karlsruhe inszeniert.

Dabei befinden wir uns auf dem Land im Osten Deutschlands. Peggy ist die Protagonistin einer Handlung, die sich zwischen „Farce, Märchen, Satire und Sozialdrama“ bewegt, erklärte das Forum weiter. Auf ihrem Schweinehof werden die Tiere krank. Die örtliche Solequelle verschmutzt das Trinkwasser. Daraufhin möchte Peggy diese kurzerhand stilllegen. Doch andere Menschen sowie die Interessen eines Salzgeistes mischen sich in ihr Vorhaben.